Минувшей ночью большая часть Ессентуков осталась без света

Минувшей ночью произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из крупных подстанций ставропольских Ессентуков, сообщил в своем Telegram-канале мэр города-курорта Владимир Крутников.
"Несколько аварийных бригад находятся на месте, чтобы оперативно переподключить абонентов и выполнить все необходимые ремонтные работы. Их объем сейчас уточняется. Первостепенная задача - выполнить переподключение. Позже специалисты будут заниматься заменой деталей и ремонтными работами"
- Владимир Крутников
Как заверил градоначальник, это займет не менее трех часов, однако уже утром он сообщил, что большую часть города удалось перезапитать, работы шли всю ночь и пока продолжаются – часть города все же остается без света, но ремонтные бригады продолжают перебрасывать энергоснабжение зданий на резервные мощности и устанавливают причину энергоаварии.