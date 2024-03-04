Вестник Кавказа

Минувшей ночью большая часть Ессентуков осталась без света

Минувшей ночью большая часть Ессентуков осталась без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшая ночь отметилась блэкаутом в ставропольских курортных Ессентуках – в городе аварийно отключилась одна из крупных подстанций, оставив без электроэнергии большую часть его жителей.

Минувшей ночью произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из крупных подстанций ставропольских Ессентуков, сообщил в своем Telegram-канале мэр города-курорта Владимир Крутников.

"Несколько аварийных бригад находятся на месте, чтобы оперативно переподключить абонентов и выполнить все необходимые ремонтные работы. Их объем сейчас уточняется. Первостепенная задача - выполнить переподключение. Позже специалисты будут заниматься заменой деталей и ремонтными работами"

- Владимир Крутников

Как заверил градоначальник, это займет не менее трех часов, однако уже утром он сообщил, что большую часть города удалось перезапитать, работы шли всю ночь и пока продолжаются – часть города все же остается без света, но ремонтные бригады продолжают перебрасывать энергоснабжение зданий на резервные мощности и устанавливают причину энергоаварии.

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