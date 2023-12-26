Ставрополье постепенно переходит на зеленую энергетику

Ставропольский край с помощью инвестиций Росатома постепенно становится регионом, в энергоснабжении которого упор делается на возобновляемую энергетику - в регионе уже работают семь ветропарков общей мощностью 765 МВт.

Ставропольский край постепенно становится лидером России по зеленой энергетике, благодаря инвестициям Росатома: в создание ветроэлектростанций, которые вырабатывают экологически чистую электроэнергию, вложено более 100 млрд рублей, сообщил глава краевого Минпрома Иван Ковалев.

"При сотрудничестве с компанией Росатом введено в эксплуатацию семь ветропарков общей мощностью 765 МВт. Только за 2023 год в бюджет Ставропольского края налоговые поступления составили порядка 500 млн рублей"

- Иван Ковалев

Такой способ производства электроэнергии не только экологичен – благодаря ветроэнергетике растет надежность энергоснабжения региона, это существенно удешевляет производимую энергию, а в совокупности с гидро- и солнечными электростанциями здесь вырабатывается уже более 1,2 ГВт электричества, и этим перспективы отрасли не ограничиваются, добавил министр.

О том, что зеленая энергетика - один из приоритетов для региона, в своем Telegram-канале поведал и глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Мы также наращиваем свои компетенции в сфере современных технологий, что дает региону серьезную фору на перспективном направлении в развитии энергетики и промышленности в целом"

- Владимир Владимиров