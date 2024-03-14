Злостными неплательщиками в Северной Осетии стали коммунальщики

Энергетики Северной Осетии активизировали работу по взысканию долгов за потребленную электроэнергию – больше всего поражает то, что в лидерах неплательщиков не жители, а сами коммунальщики.

С начала года "Россети Северный Кавказ" взыскали через суды с должников Северной Осетии 245 млн рублей, причем в подавляющем большинстве в числе злостных неплательщиков числятся предприятия ЖКХ региона, которые, казалось бы, сами должны показывать пример финансовой дисциплины, сообщила пресс-служба компании.

"Подавляющее большинство исков приходится на долю предприятий жилищно-коммунального сектора Северной Осетии: общая сумма взыскиваемых в судебном порядке средств по итогам отчетного периода превысила 294,4 млн рублей"

- "Россети Северный Кавказ"

Всего в суды компанией было подано 4078 тыс исковых заявлений, по 1052 тыс из них с должников взыскали свыше 245 млн рублей, причем больше всего денег энергетикам задолжали не физические, а юридические лица - 484 иска к ним содержат требование о выплатах 342,8 млн рублей, тогда как долги физлиц составляют "скромные" 30,3 млн рублей, передает "Интерфакс".