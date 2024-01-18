Энергетики КЧР воспитывают платежную дисциплину рублем

Вдумчивая и обстоятельная работа карачаево-черкесских энергетиков с населением принесла ощутимые результаты: более 97% абонентов погасили свои задолженности за электроэнергию, чтобы не остаться без света и тепла.

Энергетики Карачаево-Черкесии (КЧР) пожинают плоды свой эффективной адресной разъяснительной работы с населением: 97% злостных неплательщиков региона успели погасить свои долги перед компанией-поставщиком, не дожидаясь визита электромонтеров, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

А долги накопились немалые – только за первые два месяца 2024 года отключение электроснабжения грозило 2 тыс 684 потребителям, если точнее - 73 компаниям и 2 611 абонентам, а общая сумма долга превысила 14,2 млн рублей, передает "АиФ-Ставрополье".

Работа с должниками велась вдумчиво и адресно: им напомнили, что в самом "мягком" варианте им грозит штраф за просрочку платеджей, в более жестком их отключат от электроснабжения, и даже если они выплатят задолженность, им все равно придется оплатить не только штраф и пеню, но и работы по повторному подключению к электросетям, что весьма ощутимо ударит по их карману.

Разговоры подействовали: лишь две организации и 90 абонентов проигнорировали предупреждения электриков, и сейчас закономерно остались без электричества: когда его снова подключат, теперь зависит только от того, как быстро неплательщики погасят долги и возместят расходы энергокомпании на проведение работ по отключению и подключению.