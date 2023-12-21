В Дагестане появится Центр по вопросам отключений электричества

Центр по вопросам отключений электричества начнет действовать в Дагестане. цель работы центра – информирование население о предстоящих отключениях.

Для оперативного оповещения населения об отключениях электроснабжения и сроках его восстановления, а также получения сообщений о неисправности в электросетях, в Дагестане начнет действовать профильный центр.

«Понимаем недовольство граждан с точки зрения обратной связи. В связи с этим совместно с ЦУРом организовывается ситуационный центр в „Дагэнерго“. Будут работать порядка 15 человек, которые будут взаимодействовать с потребителями [для] обратной связи, доводить объективную информацию об отключениях, каких-то аварийных ситуациях и так далее. Я думаю, что числа 25 февраля мы запустим этот центр в работу»

– гендиректор генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

По его словам, главным фактором в обеспечении устойчивости энергоснабжения республики является оперативное оповещение об авариях и их устранение. Также отмечается, что в республике свет пропадает из-за проведения плановых работ.