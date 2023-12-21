Махачкала получит четыре новых электропоезда

Новые пригородные электрички будут ходить в Дагестане в этом году. Четыре новых поезда поставят на маршрут Хасавюрт-Махачкала-Дербент.

Дагестан в этом году обновит подвижной состав, в регион поступит четыре новых электропоезда.

"В 2024 году запланирована поставка в республику четырех новых составов современных электропоездов переменного тока 6-вагонной составности для курсирования на участке Хасавюрт - Махачкала - Дербент"

– глава Минтранса региона Джамбулат Салавов

Новые поезда будут, в том числе, востребованы среди туристов. Поездки в таких составах будут более комфортными - поезда оснащены системами кондиционирования и туалетами.