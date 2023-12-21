Аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток

В прошлом году аэропорт Махачкалы обслужил 2,8 млн пассажиров и обработал 3,4 тыс т грузов и почты. Пассажиропоток увеличился на 11,6%.

По итогам 2023 года махачкалинский аэропорт увеличил пассажиропоток на 11,6%.

Как пишет «РИА Дагестан», воздушная гавань республики в прошлом году обслужила 2,8 млн человек и обработала 3,4 тыс т грузов и почты.

Кроме того, с января по декабрь 2023 года здание совершило 21,7 тыс взлетно-посадочных операций – на 8,2% выше показателей 2022 года.