Турпоток в Дагестан вырос на 12%

По итогам 2023 года в Дагестане отдохнуло 1,75 млн туристов – на 12% больше, чем в 2022 году. Поддержку получили проекты, направленные на развитие туризма в республике.

Министерство туризма Дагестана подвело итоги 2023 года, рассказав о достижениях туристической отрасли в республики.

Так, в 2023 году в Дагестане отдохнуло 1,750 млн человек, что на 12% больше показателей 2022 года (тогда регион посетили 1,560 млн туристов).

В ведомстве также рассказали, что республиканские власти реализуют проект «Развитие туристической инфраструктур» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На него было потрачено почти 789 млн рублей.

Кроме того, 16 проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры (пляжи и маршруты, получили поддержку, общая сумма составила 131,7 млн рублей. Также 82,1 млн рублей досталось 18 проектам, направленным на создание модульных некапитальных средств размещения.

Еще 34 проекта были направлены на развитие инфраструктуры туризма, они получили поддержку на общую сумму 104,8 млн рублей.