Стало известно какие регионы получат максимальную субсидию на туризм в 2024 году

Подмосковье, Ставропольский и Краснодарский края в будущем году получат максимальную туристическую субсидию. Всего правительство выделило на развитие туризма 6,2 млрд рублей.

Субсидия на развитие туристической отрасли в России в 2024 году составит 6,2 млрд рублей. Получатели определялись в рамках конкурса.

"По итогам конкурсного отбора единая субсидия будет предоставлена 85 регионам страны, в числе которых новые территории... Лидерами стали Краснодарский край, Московская, Свердловская области, Ставропольский край и Челябинская область"

– замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков

В ведомстве объяснили, что эти регионы являются наиболее перспективными: они ждут большого потока гостей, обладают большим количеством гостиниц и отелей, готовы предложить туристам национальные маршруты.

Каждый регион самостоятельно определит, на что будет потрачена субсидия. Это может быть создание кэмпингов, обустройство пляжей, проведение фестивалей и другое.

Средства выделены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".