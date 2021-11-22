Ставропольские школьники спасают щенков от холода и голода

В Ставрополе школьники спасли более десятка щенков за последние пару недель.

К зоозащитникам краевого центра обращаются подростки и их родители с просьбой посоветовать, где лучше прививать и как правильно пристраивать животных. Волонтеры выхаживают малышей, строят им жилье и ищут новых хозяев, сообщает "Аргументы и факты".

"Недалеко, за одной из школ, есть овраг. Однажды мой сын Дмитрий с друзьями услышали оттуда писк и, спустившись, обнаружили внизу щенков. Судя по всему, их туда подбросили, потому что взрослых собак не наблюдалось", - сообщила жительница Ставрополя Светлана Новикова.

Ребята отнесли их в лесополосу, где соорудили временное пристанище. Школьники использовали как основу поваленное дерево, сделав из веток, полиэтилена и панелей что-то среднее между прочным шалашом и домиком. Каждый день они кормили щенков, потом вместе с родителями сделали красивые фото малышей и выложили на доски объявлений. Там же один из подписчиков посоветовал позвонить зоозащитникам, чтобы те рассказали, как грамотнее провести пиар-кампанию.

"Я сама в детстве подбирала бездомных животных, кормила их, видимо, и сыну любовь к братьям нашим меньшим передалась. Приятно понимать, что уже в 10, 12 лет дети чувствуют ответственность", - добавила Новикова.

В фонде помощи животным "Ковчег" отметили, что подобные случаи в последнее время не редкость. За последние пару недель было несколько обращений.

"Например, школьницы в районе Ботаники выхаживали больше десяти щенков, сделали им будку, потом пристраивали через доски объявлений и соцсети. Даже неожиданно, когда у нас не просят забрать щенков, не обижаются, что нам просто некуда их деть", - заявила администратор "Ковчега" Елена Кудрина.

В фонде подчеркнули, только в ноябре в Ставрополе ряды бездомных животных пополнили более 100 кошек и собак. Всего с июля на улицах города оказались свыше 1360 животных.