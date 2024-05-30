Армения и Грузия: Майдана не будет. «Игрушечная» революция Пашиняна. Мир в Карабахе

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с военным политологом Александром Перенджиевым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили по видеосвязи с доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, военным политологом Александром Перенджиевым противостояние Грузии и Запада на фоне принятия закона о прозрачности иностранного влияния, причины, по которым протесты в Армении не угрожают действующей власти, важность геоэкономической составляющей в политических процессах на Южном Кавказе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.