Сочи потратит на реновацию здравниц 347 млрд рублей

Власти Кубани планируют масштабно обновить номерной фонд Сочи. Регион планирует потратить порядка 347 млрд рублей на реновационные работы в гостиницах и санаториях курорта.

Масштабные работы по обновлению отелей и здравниц планируется реализовать в Сочи. Инвесторы намерены потратить порядка 347 млрд рублей в обновление номерного фонда курорта, что позволит нарастить его на 15 тыс мест. Информацию об этом озвучил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

"Продолжаем масштабное развитие санаторного комплекса. Только в Сочи в реновацию санаториев и гостиниц инвесторы планируют вложить до 2026 года свыше 347 млрд руб. <…> Уже начали строить гостиничный комплекс «Приморская» с сопутствующей инфраструктурой, реконструируем санаторий «Волна» и пансионат «Кристалл» в Хостинском районе"

- Вениамин Кондратьев

Как сообщил губернатор региона, туристическая сфера одна из востребованных для вложения средств. Сейчас в регионе строится более 130 крупных объектов, на которые выделено свыше 500 млрд рублей.

По слова Кондратьева, это позволит нарастить номерной фонд на 34 тыс дополнительных мест для туристического размещения.

Также он сообщил, что в нынешнем году Кубань планирует встретить 19 млн туристов.