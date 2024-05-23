Вестник Кавказа

В Сочи появится пятизвездочный отель с субтропическим парком

В Сочи появится пятизвездочный отель с субтропическим парком
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году в Сочи откроется отель класса "люкс". Половину территории нового отеля займет субтропический парк.

Пятизвездочная гостиницы с субтропическим парком будет возведена в Сочи в нынешнем году.

Общая площадь нового объекта для туристического размещения замет 6 Га, половина из которых будет занята парком с субтропическими растениями. Такие данные озвучила директор по развитию гостиничной деятельности компании "Мантера" Яна Уханова.  

В ближайшее время компания займется подбором персонала для будущего отеля.

"Техническое открытие Mantera Supreme Seaside произойдет в конце этого года. У нас два года работает операционная команда в режиме пре-опенинга, собрано 70 ключевых специалистов. В ближайшее время мы активизируем найм линейного персонала. Этот объект интересен с точки зрения дизайна, наполнения"

- Яна Уханова

Сообщается, что в отеле будет почти полтысячи номеров с дизайнерским оформлением, десяток бассейнов, 5 ресторанов и 6 баров.

Также масштабный проект включает в себя возведение конференц-зала, детского клуба и спа-центра на территории отеля.

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