В Сочи появится пятизвездочный отель с субтропическим парком

В этом году в Сочи откроется отель класса "люкс". Половину территории нового отеля займет субтропический парк.

Пятизвездочная гостиницы с субтропическим парком будет возведена в Сочи в нынешнем году.

Общая площадь нового объекта для туристического размещения замет 6 Га, половина из которых будет занята парком с субтропическими растениями. Такие данные озвучила директор по развитию гостиничной деятельности компании "Мантера" Яна Уханова.

В ближайшее время компания займется подбором персонала для будущего отеля.

"Техническое открытие Mantera Supreme Seaside произойдет в конце этого года. У нас два года работает операционная команда в режиме пре-опенинга, собрано 70 ключевых специалистов. В ближайшее время мы активизируем найм линейного персонала. Этот объект интересен с точки зрения дизайна, наполнения"

- Яна Уханова

Сообщается, что в отеле будет почти полтысячи номеров с дизайнерским оформлением, десяток бассейнов, 5 ресторанов и 6 баров.

Также масштабный проект включает в себя возведение конференц-зала, детского клуба и спа-центра на территории отеля.