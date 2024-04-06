Вестник Кавказа

Россиянка на отдыхе в Египте сломала позвоночник

Сноркелинг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несчастный случай, в результате которого туристка из РФ оказалась парализована, произошел в Египте. Туристка неудачно нырнула в море с катера во время прогулки.

Российская туристка во время отпуска в Египте сломала позвоночник, что привело к полному параличу. Сейчас пострадавшая доставлена в Россию. Лечение в Египте и эвакуацию парализованной россиянки покрыл страховой полис путешественника от компании «Согласие».

«Несколько дней назад из Египта в Россию была эвакуирована 36-летняя туристка, которая оказалась полностью парализована после прыжка с прогулочного катера в море»

– страховая компания

Известно, что травму женщина получила, прыгнув в море с катера. Она отправилась на прогулочную экскурсию, в рамках которой катер сделал остановку для купания. Туристка прыгнула вниз головой в воду на небольшой глубине, в результате ударилась о дно и сломала позвоночник в шейном отделе.

Россиянка продолжит лечение на родине, проведенная в Египте операция не смогла вернуть женщине двигательную активность.

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