Отдых в Египте: как зарабатывают на туристах?

В Египте в разгаре туристический сезон. Однако прежде чем отправляться туда на отдых, стоит вспомнить об особенностях и психологии египтян, нормах поведения и обычаях, чтобы не попасть в неприятные ситуации. Расскажем о том, что нельзя делать в Египте, а также о некоторых наиболее распространенных способах обмана и как им можно противостоять.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему для египтян так важны туристы?

Египет, помимо Красного моря, завораживающего красотой подводного мира, известен богатой историей, культурой, памятниками архитектуры и развитой туристической инфраструктурой. В прошлом году около 1,5 млн российских туристов побывало в Египте. Многие работники сферы услуг там говорят по-русски.

Туризм - одна из основных статей дохода Египта, за счет этой сферы живет значительная часть людей. Говорят, что в период пандемии ковида, когда резко уменьшился турпоток, много семей реально голодали.

Помимо официальной сферы туризма, в Египет образовался целый слой общества, который зарабатывает на туризме давно отработанными и постоянно совершенствующимися способами, в том числе, не совсем честными. Кроме того, в Египте действует ряд законов и правил, которые могут показаться странными иностранцам.

Чего нельзя делать в Египте?

Вне зоны курортов, действуют определенные законы, многие, в частности, связаны с религией. Например, нельзя находится на улице в нетрезвом виде и распивать спиртные напитки, пятница священный день в исламе, заведения общепита либо рано закрываются, либо не работают, запрещена в этот день торговля алкоголем.

В Египте не рекомендуется пить воду из крана, она непригодна для питья, она плохо очищается. Состояние системы водоснабжения оставляет желать лучшего. Если для мытья она еще годится, то для чистки зубов, интимной гигиены и обработки ран не подходит. Лучше использовать бутилированную воду.

В Египте сложно с качественным алкоголем. Тот, что продается в магазинах, ресторанах и отелях, за исключением пятизвездочных, в основном, низкого качества. Импортный можно купить только в Duty Free в течение 48 часов после прилета не более двух литров на паспорт. С собой в Египет можно привезти не более одного литра крепких напитков и двух литров пива.

За что штрафуют в Египте?

А Египте категорически запрещено:

подниматься на пирамиды

купаться в море после заката

бросать мусор в море

вывозить из страны исторические ценности старше 100 лет, кораллы, морскую живность

пользоваться квадрокоптерами.

Чего от вас хочет отельный гид?

Для работы с туристами в отеле работает представитель от турагентства - отельный гид. Он может содействовать в решении возникающих у туристов проблем, к нему можно обращаться за информацией. При этом гид заинтересован в продаже как можно большего количества туруслуг туристам, от этого зависит его заработок, и этого требует от него начальство.

В первые дни пребывания в отеле туроператор для вас организуют бесплатную поездку на шопинг, но бесплатной она будет потому, что вам предложат в магазинах товары по заоблачным ценам.

Гид будет под разными предлогами, вплоть до психологического давления, предлагать вам купить именно у него экскурсии с наценкой; предложит оформить дополнительные страховки, утверждая, что ваша страховка действует только на территории отеля, хотя это не так - страховка, оформленная через страховую компанию, действует на территории всего Египта.

Также гид может настаивать, чтобы вы заплатили за услуги, которые на самом деле уже входят в стоимость экскурсии.

Экскурсионные услуги выгоднее самим покупать в городе в хорошем турагентстве, либо онлайн, и качество услуг будет не хуже.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего опасаться в отеле?

Не попадитесь на уловки со стороны персонала отеля. При заселении могут дать вам заведомо некомфортный номер, в надежде получить взятку за его замену.

Накануне отъезда кто-то их обслуживающего персонала может спрятать какую-либо вашу вещь в номере, например, в каком-нибудь дальнем ящике, в расчете, что вы ее забудете. Это не воровство, ведь работник всегда может сказать, что он просто положил ее туда при уборке.

Также при выезде с вас могут потребовать оплату за минибар, которым вы не пользовались, за какие-то несуществующие услуги или за "порчу имущества". Особенно это происходит, когда турист выселяется в последний момент, и у него нет времени с этим разбираться. Совет, не откладывайте выселение на последний момент, а паспорт давайте сотруднику только один раз - при заселении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уловки на экскурсиях

Здесь также вам могут предлагать оплатить уже входящие в стоимость экскурсии услуги.

Обращайте внимание на таблички "перечеркнутый фотоаппарат", в этих местах запрещено фотографировать, это карается штрафом. Также запрещено фотографировать полицейских, военных, военную технику, стратегические объекты. Часто местные на этом зарабатывают, выдавая себя за охранников, вымогают штрафы у туристов.

Кроме того, многие жители, особенно женщины, категорически против чтобы их фотографировали.

"Это бесплатно"

В туристических местах вы можете столкнуться с попрошайками или "просто прохожими", которые будут предлагать вам помощь или услуги за деньги, либо даже бесплатно.

Им лучше не отвечать, не давать денег, иначе от них трудно будет избавиться, они будут сопровождать вас, к ним будут присоединяться и другие. В таких случаях лучше сделать вид, что вы их не понимаете. Если кто-то вам предлагает что-то бесплатно, то это может быть очередным уличным трюком.

Например, вам могут предложить бесплатно прокатиться на верблюде, но потом окажется, что уже слезть с него стоит денег. Или вам могут что-то подарить, чтобы создать повод заманить вас в магазин.

Как пользоваться такси?

Заказ такси через ресепшн в отеле будет стоить значительно дороже, чем если вы найдете его сами. Оптимальный вариант - заказ через приложения Uber или Karim.

Но также сами таксисты на улице могут подъехать и предложить вас подвезти. С такими таксистами при посадке лучше сразу четко договориться о стоимости поездки и в какой валюте. Платить лучше в местных фунтах.

Не платите крупными купюрами - сдачи у водителя может не оказаться.

В Египте надо быть очень внимательным при переходе дороги. Правила дорожного движения здесь соблюдаются плохо.

Карманные кражи

Частое явление - карманные кражи. В последнее время правительство даже запретило печатать информацию об этом, чтобы не отпугивать туристов. Переход на оплату банковскими картами идет очень медленно, из-за этого люди продолжают носить с собой много наличных денег, что привлекает карманников. Особенно их много в крупных городах.

В сложных ситуациях следует обращаться в туристическую полицию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как и где менять деньги?

Деньги меняйте только в банках. Опытные туристы советуют менять на местные фунты ровно столько денег, сколько вам необходимо. Обратно банки могут их не обменять, а менялы предложат невыгодный курс.

Из страны официально можно вывезти не более 5000 египетских фунтов (106 долларов США).

В туристических зонах часто фунты не нужны, там рассчитываются долларами. В остальных местах лучше рассчитываться фунтами, продавцы часто пересчитывают по невыгодному курсу.

Менять деньги на улице не стоит. Менялы как правило пытаются обмануть на курсе, взять какие-нибудь комиссии, подсунуть не те банкноты. Например, популярна подмена фунтовых банкнот на пиастры, которые в 100 раз дешевле.

Завышение цен

В магазинах и на рынках местные торговцы, завидев иностранца, могут существенно завышать цену, поэтому смело торгуйтесь, здесь это повсеместно принятое явление.

Многие продавцы говорят по-русски. Они будут уговорить вас что-нибудь купить, расхваливать товар, рассказывая небылицы, будут угощать вас чаем, лукумом, показывать фотографии родных, а если в итоге вы ничего не купите, на вас могут обидеться.

Так ли это страшно?

Конечно, ситуации с обманом и мошенничеством могут встречаться не только в Египте, но и в других курортных странах по всему миру. Вышеперечисленное – не повод отказываться от путешествия в Египет. Все зависит от вашего собственного подхода к этому вопросу. Кто-то старается быть бдительным, обращать внимание на мелкие детали и стараться избегать лишних контактов. Другие не слишком загружают себя этими проблемами и считают, что, если общение с человеком было интересно и приятно, почему бы не дать ему немного заработать. Ведь в конце концов, вы находитесь на отдыхе, где ласковое море, теплое солнце и возможность насладиться отдыхом в кругу близких и друзей. Выбор за вами. Главное, чтобы путешествие было наполнено яркими приятными впечатлениями, позитивными эмоциями и незабываемыми моментами, которые останутся с вами на долгое время после отпуска.