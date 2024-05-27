Селевой поток смыл дорогу к горному селу в Дагестане

Автомобильное сообщение было прервано с селом Дагбаш в Дагестане из-за мощных дождей, которые смыли мост по дороге к населенному пункту.

Горное село Дагбаш Шамильского района осталось без транспортного сообщения из-за обрушения моста. Об этом в своем telegram-канале сообщает Дагестанавтодор.

Уточняется, что из-за сильного дождя была подмыта и в последствии обрушена опора моста, который относился к трассе ведущей в населенный пункт.

"Сегодня, 31 мая, ориентировочно в 16:00, в результате повторного схода селевого потока и углубления русла, правобережная опора потеряла устойчивость и произошло обрушение аварийного моста. Транспортное сообщение с селом Дагбаш Шамильского района прервано, альтернативные маршруты отсутствуют"

- Дагестанавтодор

Сообщается, что восстановительные работы начнутся в субботу 1 июня.

Также по данным Дагестанавтодор трассу к горному селению планируется обновить, а разрушенный мост укрепить с помощью железобетонной конструкции.