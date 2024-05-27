Стоимость отдыха на Кубани в этом году выросла на треть

Цены на проживание в отелях и здравницах Краснодарского края значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Стоимость одной ночи в гостинице Кубани может обойтись в 8 тыс рублей.

В нынешнем году отдых на курортах Кубани обойдется туристам значительно дороже по сравнению с предыдущим годом.

По информации пресс-службы сервиса по бронированию отелей Bronevik.com, стоимость проживания на Черноморском побережье увеличилась на 30%.

Сообщается, что ночь в гостинице в этом году в среднем будет стоить порядка 8 тыс рублей. При этом шестидневный отдых обойдется почти в 40 тыс рублей, что на 31% больше, чем в 2023 году.

В компании также рассказали, что в нынешнем году увеличилась глубина бронирования. Туристы резервируют номера за три месяца и больше до предполагаемого отпуска.

"Почти на всех курортах Черноморского побережья по состоянию на конец мая мы видим заметный прирост и количества бронирований, и среднего чека за заказ. В целом по региону оба показателя выросли приблизительно на треть. Главная причина этого очевидна — очень высокий спрос. В поиске достойных вариантов за адекватную цену люди начинают бронировать номера у Черного моря как можно раньше, о чем свидетельствует также высокая средняя глубина бронирования — более трех месяцев"

- пресс-служба Bronevik.com

По словам турфирм и отельеров, причинами роста цен стали повышение заплат сотрудников и экономические факторы.

При этом работники туристической сферы говорят, что увеличение цен не повлияло на спрос. В этом году край планирует принять почти 20 млн туристов.