Руководство ВОЗ высоко оценило работу Азербайджана

Глава Минздрава Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус обсудили подготовку республики к проведению COP29. Гебрейесус, получив приглашение на 29-ю сессию, признался, что ему не терпится приехать в Баку этой осенью.

Сегодня на очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прошли переговоры главы Минздрава Азербайджанской Республики Теймура Мусаева и гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса. Встреча была посвящена предстоящей 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям COP29 в Баку.

Теймур Мусаев передал главе ВОЗ официальное приглашение посетить COP29 в Баку 11-22 ноября.

Гебрейесус высоко оценил стандарты организации масштабных международных мероприятий в Азербайджане. В связи с этим глава ВОЗ отметил, что ему не терпится приехать на COP29 в Баку 11 ноября, выразив благодарность азербайджанскому руководству за приглашение и поздравив республику с проведением 29-й сессии.

Также Теймур Мусаев и Тедрос Адхан Гебрейесус поговорили о сотрудничестве Азербайджана с ВОЗ. С азербайджанской стороны была высказана благодарность Всемирной организации здравоохранения за оказываемую поддержку.

Генеральный директор ВОЗ в ответ выразил уважение президенту Ильхаму Алиеву за то внимание, которое он уделяет работе Азербайджана с ВОЗ, и заявил об позитивных перспективах всех совместных проектов в области здравоохранения.