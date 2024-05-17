Волонтерский центр COP29 заработал в Баку

В Баку прошла официальная церемония начала работы Волонтерского центра COP29. Все желающие могут подать заявку на работу волонтером и пройти необходимое обучение после конкурсного отбора.

Сегодня в Баку прошла торжественная церемония запуска работы Волонтерского центра 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям COP29. Волонтерский центр открыл президент COP29 Мухтар Бабаев и главный исполнительный директор по операциям компании-организатора 29-й сессии Нармин Джарчалова.

Журналистам и другим гостям церемонии запуска Волонтерского центра была представлена его схема работы и возможности. Специалисты будут учить волонтеров всему необходимому в инклюзивных условиях.

Как отметил Мухтар Бабаев, за сутки Волонтерский центр получил почти 10 тыс заявок на работу волонтером на COP29, и это рекорд для организуемых в Азербайджане массовых мероприятий.

Президент COP29 обратился к кандидатам в волонтеры с пожеланиями удачи и успешной работы, подчеркнув, что Баку стремится максимально реализовать потенциал азербайджанской молодежи в общей миссии 29-й сессии по противостоянию негативным климатическим изменениям.

Сбор заявок на работу волонтером на COP29 продолжится по 5 июня включительно, всего на данный момент такое желание изъявили более 14 тыс молодых людей.