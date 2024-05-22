Баку и Анкара поговорили о развитии военных связей

Глава азербайджанского Минобороны встретился с начальником ГРУ вооруженных сил Турции. Центральной темой переговоров стало развитие связей в военной сфере.
В пятницу, 31 мая, прошла встреча главы Минобороны Азербайджана и турецкой делегации, возглавляемой начальником Главного разведывательного управления ВС. Об этом сказано на сайте азербайджанского ведомства.
Переговоры Закира Гасанова и Исмаила Гюнайдына состоялись в Баку.
"На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня"
– Минобороны АР
Участники встречи также отметили роль, которую отношения глав братских стран играют в двустороннем сотрудничестве в различных областях.