Вестник Кавказа

Землетрясения добрались до Северной Осетии

Землетрясения добрались до Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Республика Северная Осетия – Алания начала лето с легкой встряски: в Ирафском районе произошло сейсмическое событие магнитудой 4,4. О жертвах и разрушениях ничего не известно.

Как рассказали европейские сейсмологи, в российской республике Северная Осетия – Алания сегодня были зафиксированы подземные толчки. По счастью, землетрясение было несильным и не привело к разрушениям или жертвам.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 10 км под уровнем моря, на расстоянии по поверхности в 2 км до села Чикола (Ирафский район РСОА).

Его магнитуда не превышала 4,4.

ТАСС добавляет к статистике сейсмологов, что подземные толчки  почувствовали также в близлежащем Алагирском районе РСОА, где также обошлось без разрушений и жертв.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1165 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жители Еревана ощутили на себе землетрясение

Жители Еревана ощутили на себе землетрясение

Казахстан потрясло землетрясение магнитудой 4,4

Казахстан потрясло землетрясение магнитудой 4,4

Китай потрясло на 5,1

Китай потрясло на 5,1

Рутульский район Дагестана потрясло небольшое землетрясение

Рутульский район Дагестана потрясло небольшое землетрясение

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы