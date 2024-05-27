Землетрясения добрались до Северной Осетии

Республика Северная Осетия – Алания начала лето с легкой встряски: в Ирафском районе произошло сейсмическое событие магнитудой 4,4. О жертвах и разрушениях ничего не известно.

Как рассказали европейские сейсмологи, в российской республике Северная Осетия – Алания сегодня были зафиксированы подземные толчки. По счастью, землетрясение было несильным и не привело к разрушениям или жертвам.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 10 км под уровнем моря, на расстоянии по поверхности в 2 км до села Чикола (Ирафский район РСОА).

Его магнитуда не превышала 4,4.

ТАСС добавляет к статистике сейсмологов, что подземные толчки почувствовали также в близлежащем Алагирском районе РСОА, где также обошлось без разрушений и жертв.