Российский Первый канал снова включили в Армении

Вещание Первого канала (Россия) на территории Армении снова возобновлено. Это было сделано сразу после погашения российской телекомпанией долга, рассказали в Ереване.

Жители и гости Армении снова могут смотреть передачи на Первом канале, вещание которого снова запущено после уплаты российской стороной долга.

Подробности рассказал глава министерства хай-тека Мхитар Айрапетян.

По его словам, вступив в должность, он предупредил армянские телекомпании, которые вещают в общественном мультиплексе, что выплаты телерадиовещательной сети Армении они обязаны совершать вовремя, в противном случае их ожидают санкции.

Соответственно, обратил внимание министр, эти правила обязательны для всех телекомпаний, в том числе иностранных, в частности, российских.

Айрапетян уточнил, что Первый канал накопил долг на в 2,5 млн драмов (почти 584 тыс рублей). Несмотря на неоднократные уведомления, он оставался не покрыт. Тогда было решено остановить вещание.