Названа сумма долга российского Первого канала – он отключен в Армении

В Армении озвучили примерную сумму долга, из-за которого вещание Первого канала (Россия) было приостановлено в армянском мультиплексе. О его отключении стало известно накануне, сообщалось, что оно произошло исключительно по финансовым мотивам.

Российский Первый канал временно не работает в Армении только по экономическим соображениям, заявил глава армянской Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян.

"У телерадиовещательной сети Армении есть контракт с Первым каналом, по которому последний обязан ежемесячно покрывать расходы на покрытие"

– глава структуры

Он пояснил, что речь идет о сравнительно небольшой сумме – порядка $3 тыс за месяц, передает Sputnik Армения. Акопян добавил, что армянские каналы вносят аналогичную плату за вещание в Ереване.

Отключение Первого канала в Армении

Накануне глава министерства хай-тека Армении Мхитар Айрапетян заявил о временном прекращении вещания Первого канала (РФ). Глава ведомства подчеркнул, что причиной отключения стал долг за 2,4 месяца. После его погашения вещание будет возобновлено.

Ранее армянские власти выражали недовольство содержанием некоторых передач на российских телеканалах, которые транслируются в Армении. Ереван заявлял о нарушении Соглашения о сотрудничества в сфере массовых коммуникаций от 2020 года. В связи с этими нарушениями МИД Армении направил российской стороне ноту протеста, а премьер-министр Никол Пашинян пригрозил заблокировать вещание российских каналов в Армении.