Казахстан убрал из сетки вещания ряд российских телеканалов

Казахстанский оператор спутникового телевидения Otau TV исключил из сетки местного телевещания ряд российских телеканалов, в том числе "Первый канал".

Казахстанский оператор спутникового телевидения Otau TV исключил из сетки своего кабельного вещания ряд российских телеканалов, в том числе "Первый канал".

"В рамках снижения количества каналов с информационной повесткой принято решение о прекращении трансляции телеканалов "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер", "О!"

- компания TVcom

Как пояснили в Otau TV, такое решение вызвано необходимостью увеличения количества телеканалов с развлекательным контентом, заверив, что с начала января в пакеты спутникового и интернет-ТВ будут добавлены телеканалы семейства Discovery, передает Sputnik Казахстан.

"Нашим абонентам в течение первого квартала станут доступны новые телеканалы, такие как "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Киносерия", "Авто Плюс", "HD Life", "Телеканал "Кто есть кто"", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "MMA TV"

- компания TVcom

Напомним, о том, что он сократит зарубежных каналов с новостным информационным наполнением, заменяя их развлекательными и познавательными телеканалами, оператор сообщил еще в середине декабря ушедшего 2023 года.