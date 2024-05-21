Между Анапой и Адлером будет ходить пассажирский поезд

Уже с 3 июня Северо-Кавказская железная дорога запускает новый пассажирский поезд, который свяжет между собой два кубанских курортных города – Анапу и сочинский Адлер, он будет ходить через день в удобное ночное время.

Уже в понедельник, 3 июня, в Краснодарском крае на маршрут выйдет новый пассажирский поезд, который свяжет Анапу и Адлер, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Ходить поезд №401/402 будет через день в очень удобное для пассажиров время – он будет отправляться из Анапы в 00:05 и прибывать в Адлер в 12:34, в тот же день в 16:52 он выедет из Адлера и уже в 07:25 на следующий день будет в Анапе, передает "АиФ-Юг".

По пути следования поезд будет проходить через станции Тимашевскую, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе и Хосту, добавили в СКЖД.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что РЖД запускают еще 11 поездов с севера на юг России. Новые поезда будут ходить на главные черноморские курорты - в Адлер (Сочи), Новороссийск и Анапу из Архангельска, Череповца, Воркуты, Костромы, Печоры, Сосногорска. Перевозкой до курортов Кубани смогут воспользоваться и жители других российских городов. С июня по сентябрь железнодорожники планируют перевезти на отдых более 11 млн пассажиров.