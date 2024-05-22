Вестник Кавказа

Поездов на Черное море с севера России станет больше

Поездов на Черное море с севера России станет больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РЖД запускают еще 11 поездов с севера на юг России. Новые поезда будут ходить на главные черноморские курорты - в Адлер (Сочи), Новороссийск и Анапу.

Дополнительные поезда летом свяжут северные регионы России с черноморскими курортами.

«В летний период 2024 года с Северной железной дороги в направлении курортов Черноморского побережья будут курсировать 11 поездов дальнего следования»

– СЖД

Поезда будут идти в Адлер, Новороссийск и Анапу из Архангельска, Череповца, Воркуты, Костромы, Печоры, Сосногорска. Перевозкой до курортов Кубани смогут воспользоваться и жители других российских городов - Вологды, Ярославля, Иваново, Сыктывкара и других.

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