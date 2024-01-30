В Махачкале снова начались проблемы с вывозом мусора

В столице Дагестана снова начались проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов – в некоторых районах Махачкалы мусор не вывозится уже два дня, а контейнеры для его сбора стоят переполненными.

Столица Дагестана снова погружается в мусорный хаос - с некоторых улиц Махачкалы, в том числе центральных, уже два дня не вывозят мусор, контейнеры переполнены. Ситуацию прокомментировал региональный оператор по обращению с бытовыми отходами - МБУ "Махачкала-1".

"Из-за технических проблем, связанных со специализированной автотехникой, возникли сбои в графике работы. Имеющаяся техника функционирует в круглосуточном, усиленном режиме. Рабочие стараются оперативно вести работы по уборке и вывозу ТКО, в том числе в ручном режиме"

- МБУ "Махачкала-1"

Коммунальщики уже принесли извинения перед горожанами и заверили, что сделают все возможное для оперативного решения проблемы, и вскоре все контейнерные площадки будут очищены, передает "АиФ-Дагестан".

Проще, а главное – доступнее, охарактеризовал происходящее Telegram-канал Mash Gor: по его данным, у МБУ "Махачкала-1" из-за многомиллионных долгов изъяли 68 единиц спецтехники, и рабочие просто не успевают вывозить мусор со всего города.