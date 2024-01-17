Город в Дагестане утонул в мусоре

Буйнакск столкнулся с мусорным апокалипсисом, горы отходов образовались на улицах города, из-за чего стоит неприятный запах. Власти не могут принять меры по ликвидации проблемы.

Мусорный апокалипсис настиг дагестанский город Буйнакск, сообщает телеграм-издание Baza.

Канал передает, что горы отходов образовались на улицах города. Серьезно пострадала одна из главных улиц - Ломоносовская. По словам очевидцев, вокруг свалок стали пастись животные.

Местные жители утверждают, что мусор начал скапливаться в прошлом году. Теперь из-за гор отходов на улицах Буйнакска ощущается неприятный запах.

Кроме того, горожане заявляют, что уже обращались в городскую администрацию с призывами ликвидировать свалки, но власти не могут принять эффективных мер.