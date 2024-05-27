Первый самолет с туристами из Череповца торжественно встретили в Дагестане

В аэропорту Дагестана приземлился первый самолет компании "Северсталь". Туристов из Череповца встретили водной аркой и лезгинкой. Длительность полета – 3-4,5 часа.

В махачкалинском аэропорту совершил посадку самолет российского авиаперевозчика "Северсталь", пишет пресс-служба воздушной гавани дагестанской столицы.

Это первый самолет с туристами, который прибыл из города Вологодской области в Дагестан. Самолет приветствовали водной аркой, а пассажиров – лезгинкой.

Стоит добавить, что длительность полета из Череповца в Махачкалу составила 3 часа. На путь обратно придется потратить 4,5 часа.