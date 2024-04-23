Пробка на "Верхнем Ларсе" собрала несколько сотен большегрузов

В настоящее время в Северной Осетии ожидают проезда через российско-грузинскую границу более 200 фур. Очереди из легковых автомобилей нет.

На российско-грузинской границе образовалась пробка из нескольких сотен фур. Об этом сказано в заявлении МВД Северной Осетии.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проезда через границу со стороны РФ ожидают более 230 крупногабаритных транспортных средств.

"На стоянке находится 175 грузовиков, на дороге - 59 единиц большегрузного транспорта, который ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии"

– пресс-служба министерства

Там отметили, что очереди из легковых машин сейчас нет.