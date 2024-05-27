Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения

Путин и Пашинян провели телефонный разговор по случаю дня рождения армянского премьера. Также стороны обсудили ряд двусторонних вопросов. Пашинян поблагодарил Россию за помощь с восстановлением железнодорожных путей после недавнего наводнения.

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр РА Никол Пашинян провели в субботу телефонный разговор. Сегодня премьер Армении отмечает день рождения.

В Кремле сообщили, что глава государства направил в адрес Пашиняна поздравительную телеграмму, армянский лидер поблагодарил за поздравления.

"Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения. Никол Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания"

– пресс-служба правительства Армении

Также Пашинян выразил признательность за помощь России с восстановлением железной дороги после наводнения в Армении. Ранее Путин поручил РЖД оперативно восстановить пострадавшие в Лорийской области Армении участки железной дороги.

По данным Кремля, Путин и Пашинян в рамках телефонных переговоров обсудили также ряд двусторонних вопросов.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня"

– пресс-служба президента РФ