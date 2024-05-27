Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр РА Никол Пашинян провели в субботу телефонный разговор. Сегодня премьер Армении отмечает день рождения.
В Кремле сообщили, что глава государства направил в адрес Пашиняна поздравительную телеграмму, армянский лидер поблагодарил за поздравления.
"Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения. Никол Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания"
– пресс-служба правительства Армении
Также Пашинян выразил признательность за помощь России с восстановлением железной дороги после наводнения в Армении. Ранее Путин поручил РЖД оперативно восстановить пострадавшие в Лорийской области Армении участки железной дороги.
По данным Кремля, Путин и Пашинян в рамках телефонных переговоров обсудили также ряд двусторонних вопросов.
"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня"
– пресс-служба президента РФ