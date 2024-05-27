Полицейский едва не убил мужа сестры в Грузии

Грузинский полицейский открыл огонь по близкому родственнику. Стрельба произошла в Душети. Правоохранитель нанес пострадавшему три огнестрельных ранения.

Полицейский арестован за стрельбу по родственнику в Грузии, о преступлении сообщает Специальная следственная служба.

Подозреваемый служил старшим инспектором в Душети. В четверг он пришел в гости к сестре и ее семье. Однако общение с родственниками обернулось бедой. В какой-то момент полицейский поспорил с супругом сестры.

"Противостояние продолжилось во дворе, при этом обвиняемый трижды выстрелил из огнестрельного оружия, в результате чего зять получил травму здоровья"

– сообщение

Страж порядка обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью родственника, которое было совершено умышленно. Орудие преступления изъято, вещдоки собраны, идет расследование.

Стрелявший арестован. Он может лишиться свободы на срок до семи лет.