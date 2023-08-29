Цистерна с серной кислотой протекла в Жетысуской области

ЧП случилось на железнодорожной станции в Жетысуской области. Из-за сломавшегося клапана цистерны, в которой находится серная кислота, содержимое начало вытекать из нее. Фото с места событий публикует МЧС Казахстана.

Серная кислота стала вытекать из цистерны на железнодорожной станции в Казахстане. Такое сообщение распространило МЧС Казахстана.

Инцидент случился в Жетысуской области. Уже установлена причина утечки – это аварийный клапан цистерны, в которой находится опасное вещество.

Проведена эвакуация – в общей сложности с места событий вывезены жители 46 домов. Угрозы для населения на данный момент нет.

Спасатели охладили железнодорожную цистерну.