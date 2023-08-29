Серная кислота разлилась из цистерны в Казахстане

Опубликовано: 4:01, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ДЧС Павлодарской области

Разлив серной кислоты произошел сегодня в Павлодарской области. В Экибастузе дала течь цистерна с опасной жидкостью, два дня назад сошедшая с рельсов вместе с другими вагонами.

Цистерна с серной кислотой дала течь на станции Экибастуз-2 в Казахстане. Детали ЧП сообщили в областном ДЧС.

"28 августа 2023 года в 16.40 часов от дежурного военизированной железнодорожной охраны поступило сообщение о том, что в Экибастузе, происходит течь серной кислоты с цистерны. Общий объем перевозимого груза (серной кислоты) составляет 78,3 т"

– ДЧС

Специалисты устраняют течь. Места, куда попала или может попасть кислота, обезвреживают с помощью извести и песка. Для нейтрализации будет задействовано несколько тонн извести.

Кислоту из поврежденной цистерны перекачают в две другие. Пока место утечки укрепляется с помощью бандажа, передает Sputnik Казахстан.

В "Қазақстан темір жолы" ("Казахстанская железная дорога") добавили, что эта цистерна два дня назад сошла с рельсов вместе с другими вагонами на станции Экибастуз-1. Ее отбуксировали на то место, где она находится сейчас. Течь в вагоне появилась только сейчас – ее увидели, когда проверяли цистерну перед приходом комиссии.