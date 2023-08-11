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Мальчик забрался на железнодорожную цистерну и умер в Махачкале

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подросток в Махачкале получил смертельный разряд тока, играя на железной дороге. Мальчик забрался на вагон-цистерну и коснулся провода.

Несчастный случай произошел в Дагестане на железной дороге, шалость кончилась смертью подростка.

"В дневное время 10 августа 2023 года на железнодорожной станции Тарки, расположенной в поселке Новый Хушет Махачкалы, несовершеннолетний 2009 года рождения взобрался на вагон-цистерну, дотронулся до контактного провода и получил смертельный удар электрической дугой от контактной электросети"

– СК РФ

Возбуждено уголовное дело.

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