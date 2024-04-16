Малую ГЭС Малыбей заложили в Лачине

Закладка малой ГЭС Малыбей прошла сегодня в Восточном Зангезуре на реке Забух, в Лачине. Ее запуск даст электричество около 7 тыс домов. Таким образом Карабах превращается в зону "зеленой" энергетики.

Фундамент малой ГЭС Малыбей был заложен сегодня в Лачине на реке Забух.

Мероприятие состоялось в рамках проекта создания пяти малых ГЭС в Кельбаджарском и Лачинском районах, который реализуется совместно Азербайджаном и Турцией.

В церемонии участвовали замминистра экономики Анар Ахундов, спецпредставитель президента в Лачинском районе Масим Мамедов, исполнительный директор "Азербайджанской инвестиционной компании" Ульви Мансуров, председатель правления ГК Demirören Yatırım Holding A.Ş. Йылдырым Демирорен, руководитель Arges Enerji Team Мехмет Фехми Озата, а также представители Минэкономики Азербайджана.

В ходе мероприятия отмечалось, что под руководством президента Ильхама Алиева идет превращение освобожденных территорий в зоны альтернативной и "зеленой" энергии, создается современная система электроснабжения. Большую роль в этом процессе играют гидроэлектростанции, а реки на освобожденных землях обладают высоким гидроэнергетическим потенциалом. Масштабное значение имеет и сотрудничество с частными инвесторами.

Кроме того, было заявлено, что проект малых ГЭС в Кельбаджаре и Лачине выступает еще одним показателем братства Азербайджана и Турции, а ГЭС Малыбей – первый совместный проект ГЭС с частным участием на освобожденных территориях.

ГЭС "Малыбей", в частности, даст свет около 7 тыс домов.

Напомним, что в декабре 2023 года "Азербайджанская инвестиционная компания", турецкая группа компаний Demirören Yatırım Holding A.Ş. и Arges Enerji Team заключили Соглашение о совместном участии, в рамках которого будут запущены пять малых ГЭС.

Карабахский регион Азербайджана становится зоной альтернативной энергии.

Как заявил Анар Ахундов, Карабах превращается в зону альтернативной и "зеленой" энергии.

"Вопрос развития территорий, освобожденных от оккупации, имеет особое значение. Под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева успешно реализуется программа "Большого возвращения" на наши освобожденные земли. Регион превращается в зону альтернативной и "зеленой" энергии. В этом направлении активно развивается сотрудничество с частными инвесторами"

– замглавы Минэкономики

Политика "нулевых" выбросов

Масим Мамедов напомнил о том, что деоккупированные земли становятся зоной "нулевых выбросов", наглядным примером чего служит малая ГЭС "Малыбей".

"Потенциал "зеленой" энергетики Лачинского района огромен"

– спецпредставитель президента

Он добавил, что на данный момент в Лачине запущены девять малых ГЭС общей мощностью около 80 МВт.