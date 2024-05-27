День защиты детей отмечается в мире

Около ста стран мира отмечают 1 июня День защиты детей. С международным праздником, призванным защитить права молодого поколения, поздравляют сегодня президенты и первые лица стран.

Международный день защиты детей отмечается сегодня, первые лица стран поздравляют население с праздником, который был учрежден в 1949 году.

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что в РФ вопросы воспитания подрастающего поколения - приоритет общества.

"В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности"

– Путин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал молодому поколению свершений и уверенности в завтрашнем дне.

"Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. <…> Пусть все дети страны радуют родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями"

– Токаев

Также поздравление опубликовано на официальной странице в соцсети первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Сердечно поздравляю наших маленьких соотечественников с 1 июня – Международным днем защиты детей! Желаю каждому ребенку крепкого здоровья и счастья! Пусть в ваших сердцах всегда будет радость, а улыбка не сходит с вашего лица!"

– Мехрибан Алиева

В ООН видят следующие цели, реализация которых необходима для защиты детей: создание на политическом уровне условий, гарантирующих детям равные возможности и безопасное будущее; твердая приверженность соблюдению прав детей; создание сети глобальной солидарности и поддержки между детьми и молодежью.

Впервые Международный день защиты детей был отпразднован в первый день лета в 1950 году. Сегодня свыше 60 стран мира отмечают праздник, призванный привлечь внимание к обеспечению прав детей и защите их благополучия.