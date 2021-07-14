Когда, где и зачем отмечают День защиты детей?

1 июня в 49 странах будут отмечать День защиты детей. Дети - это будущее мира, которые нуждаются во внимании и защите в настоящем. О том, кто придумал День защиты детей, чем он отличается от праздника Всемирного дня защиты детей и в чем его важность - рассказываем в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда День защиты детей?

В России, Азербайджане, Белоруссии, Армении, Китае, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Северной Корее и еще в 37 странах День защиты детей отмечается 1 июня. В России праздник не является официально установленным, то есть государственным, поэтому 1 июня не выходной. Однако в 2024 году 1 июня - это суббота, и соответственно, для тех, кто в субботу не работает, это выходной. В День защиты детей в большинстве городов России организуют праздничную программу, в которой могут принять участие как взрослые, так и дети.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где отмечается День защиты детей?

История дня, посвященного защите детей крайне интересная, и уникальная для многих стран. Более того, в разных государствах этот день отмечается в разные даты.

В Турции, например, этот праздник носит название День национальной независимости и детей, и связан он непосредственно с Мустафой Кемалем Ататюрком, основателем Турецкой Республики, который 23 апреля 1920 года, выступая в Анкаре, заявил о том, что дети - будущее не просто Турции, но всего мира. С тех пор День детей празднуют 23 апреля, а на мероприятия национального торжества съезжаются дети со всего мира.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В США День защиты детей - это второе воскресенье июля: в 2024 году - 9 июня. Если Турция - первая страна в мире, где праздник был утвержден на государственном уровне, то Америку можно по праву назвать первой страной, где возникла сама идея посвятить один из дней года детям. Появился этот день благодаря усилиям преподобного Чарльза Леонарда, пастора Универсалистской церкви Челси (шт. Массачусетс). В 1857 году он придумал каждое второе воскресенье первого месяца лета посвящать церковную службу исключительно детям. Леонард именовал этот день Днем роз, со временем день получил название День цветов, а потом стал Днем детей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День детей в Индии связан с премьер-министром (1950-1960) Джавахарлалом Неру. Отмечается праздник, посвященный детям, 14 ноября - в день рождения Неру - с 1957 года. Такой чести премьер-министр Индии был удостоен в связи с тем, что в своей деятельности он неизменно делал акцент на благополучии детей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С чего началась защита детей?

История защиты детей началась в 1924 году, когда Лига наций одобрила Женевскую декларацию прав ребенка. В свою очередь Лига наций своим решением обязана Эглантайн Джебб и ее сестре Дороти Бакстон, которые в 1919 году создали в Лондоне фонд ”Спасем детей” с целью оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Первой мировой. Получается, что вопрос прав и защиты детей возник как следствие бедственного положения несовершеннолетних на фоне мирового кризиса, что находит свое отражение в Женевской декларации, в которой указано следующее:

Ребенку должны быть обеспечены средства для развития, как физического, так и духовного. Голодный ребенок должен быть накормлен, больной - вылечен, тот, кто отстает в развитии, должен быть обеспечен помощью, сбившийся с пути - направлен, сирота и беспризорник должен получить кров. В трудной ситуации первым делом помощь должна оказываться ребенку. Любая эксплуатация не приемлема в отношении ребенка. Ребенка надо воспитывать таким образом, чтобы он понимал, что его таланты должны быть использованы на благо ближним.

Примечательно, что одним из тех, кто подписал декларацию, был Януш Корчак, всемирно известный педагог, который позднее, в 1942 году, откажется покидать подопечных детей и отправится вместе с ними в газовую камеру в лагере Треблинка.

В 1924 году Декларация о защите прав детей была одобрена, а в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, было решено 1 июня сделать Международным днем защиты детей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День защиты детей 20 ноября

В некоторых странах Европы, Африки и арабского мира отмечают 20 ноября Всемирный день ребенка, и объясняется это тем, что в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН, организации-наследницы Лиги наций, одобрила Декларацию прав ребенка, которая была разработана на основе более ранней Женевской декларации. В честь дня принятия соответствующей резолюции и был установлен Всемирный день защиты детей.

Вполне вероятно, что еще одна причина, по которой в мире две основные даты празднования Дня детей связана с тем, что 1 июня Международная демократическая федерация женщин, по сути своей коммунистическая организация, в 1949 году объявила 1 июня Международным днем защиты детей. Поскольку тот период в истории был омрачен ”холодной войной”, не исключено, что две даты празднования обусловлены в том числе и этим.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем суть Дня защиты детей?

В глобальном смысле неважно, когда именно мир празднует День защиты детей, будь то 1 июня или 20 ноября, или 23 апреля, как в Турции. Каждый день так или иначе должен быть посвящен защите детей, как на общемировом, так и на локальном уровне, поскольку проблемы, которые были обозначены целых сто лет назад, не решены. Дети по-прежнему считаются нашим будущим, но в настоящем несовершеннолетние по всей планете сталкиваются с огромным количеством проблем, начиная от голода и дискриминации и заканчивая рабством, в том числе и сексуальным. День защиты детей - это напоминание о том, сколько проблем еще не решено, и сколько еще предстоит работы для того, чтобы обеспечить достойное настоящее для тех, кого мы называем своим будущим.