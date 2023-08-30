Змею из-под капота машины спасли в Минводах

Минераловодские спасатели помогли местному жителю освободить машину от змеи, которая занимала ее двое суток. Рептилия пригрелась под капотом и никак не хотела выбираться.

Помощь понадобилась автомобилисту, "железный конь" которого оказался занят змеей, в Минводах. Видео с места событий опубликовала городская Служба спасения.

В ведомстве уточнили, что за помощью к специалистам по3 спасению обратился мужчина.

Он рассказал, что змея забралась под капот его машины и не собиралась покидать ее. В общей сложности рептилия провела там два дня.

На протяжении этого времени автомобилист просил помощи у других ведомств, но никто не мог помочь ему.

"Наши спасатели приложили немало усилий, чтобы извлечь змею из двигателя (покидать нагретое местечко рептилия отказывалась)"

– Служба спасения

В итоге спасатели сумели вынуть змею. Затем ее посадили в мешок, а потом выпустили в естественную среду.