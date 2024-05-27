Десятки пальм высадили в абхазской Очамчире

Сотни пальм появятся в ближайшем будущем на одном из курортов Абхазии – в Очамчире. Всего планируется высадить около 300 экзотических деревьев. Десятки пальм уже нашли свое место на улицах города.

Новые пальмы украсят этим летом город Очамчира в Абхазии, сообщают местные СМИ.

Как передает Ochamchira Inform, вдоль центральной трассы планируется высадить порядка 300 этих деревьев.

На сегодня на центральной улице уже приживаются посаженные недавно 86 пальм. Они были приобретены администрацией на бюджетные средства и обошлись городу в 2 млн рублей.

Высадка проходила на протяжении трех дней. Для деревьев выбирались хорошо освещенные места с достаточным количеством влаги. Почва была предварительно удобрена и обработана от вредителей и болезней.

Остальные пальмы безвозмездно приобрели для города частные компании.