Кобахидзе раскритиковал оценку ОБСЕ/БДИПЧ в отношении закона об иноагентах

Оценка Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с требованием не принимать закон об иноагентах носит рекомендательный характер и не имеет под собой правовой силы. С таким заявлением выступил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Документ БДИПЧ/ОБСЕ имеет ровно такую же цену, как и документ Венецианской комиссии. Это рекомендательный документ, и мы обязаны разделять только те комментарии, которые основаны на юридических аргументах. При этом документ БДИПЧ/ОБСЕ не основывается на каких-либо правовых аргументах"
- Ираклий Кобахидзе
При этом он отметил, что в Совет Европы и ОБСЕ не могут считать прозрачность работы НПО отрицательным аспектов, так как это основная европейская ценность.
В заявлении ОБСЕ/БДИПЧ говорится, что прозрачность не должна мешать свободе НПО и принятие закона об иноагентах противоречит принципам стран, которые входит в организацию.