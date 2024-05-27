Вестник Кавказа

Кобахидзе раскритиковал оценку ОБСЕ/БДИПЧ в отношении закона об иноагентах

Кобахидзе раскритиковал оценку ОБСЕ/БДИПЧ в отношении закона об иноагентах
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер Грузии заявил, что замечания ОБСЕ/БДИПЧ в отношении закона об иноагентах, который в скором времени должен вступить в силу в республике, не имеет под собой правовых аргументов.

Оценка Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с требованием не принимать закон об иноагентах носит рекомендательный характер и не имеет под собой правовой силы. С таким заявлением выступил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Документ БДИПЧ/ОБСЕ имеет ровно такую ​​же цену, как и документ Венецианской комиссии. Это рекомендательный документ, и мы обязаны разделять только те комментарии, которые основаны на юридических аргументах. При этом документ БДИПЧ/ОБСЕ не основывается на каких-либо правовых аргументах"

 - Ираклий Кобахидзе

При этом он отметил, что в Совет Европы и ОБСЕ не могут считать прозрачность работы НПО отрицательным аспектов, так как это основная европейская ценность.

В заявлении ОБСЕ/БДИПЧ говорится, что прозрачность не должна мешать свободе НПО и принятие закона об иноагентах противоречит принципам стран, которые входит в организацию.

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