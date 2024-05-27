В Стамбуле взяли под стражу собственника саморазрушившегося дома

Собственники упавшего в стамбульском Кючюкчекмедже жилого здания и действовавшего на его территории кафе были задержаны полицейскими. Следствие намерено выяснить, были ли в их действиях по переустройству здания незаконные либо нарушающие строительные нормы составляющие.

Турецкие СМИ сообщили о взятии под стражу двух граждан Турции, подозреваемых в причастности к обрушению жилого здания в стамбульском районе Кючюкчекмедже. Речь идет о собственнике этого строения и владельце находившегося в нем кафе.

"Полиция в рамках расследования обрушения дома задержала владельца здания, а также хозяина ресторана с шаурмой на первом этаже"

– TRT Haber

Инцидент привлек внимание высшего руководства Турции. Так, глава МВД Али Ерликая, узнав, что дом был построен 36 лет назад – в 1988 году – заявил о необходимости активнее переселять население Стамбула из старого жилья в новое. Он подчеркнул, что Стамбул находится в зоне сейсмической опасности, а значит, жизнь в ветхом здании означает постоянный риск.

В свою очередь, глава Минстроя Турции Мехмет Озхасеки, ознакомившись с документами по упавшему строению, обратил внимание на массовые нарушения при его строительстве – строители применяли морской песок, а затем без укрепления стен и фундамента надстроили не внесенные в проект 1,5 этажа.

Точная причина крушения здания пока неизвестна, однако стамбульские власти уже сообщили, что это не мог быть взрыв или иного рода теракта. Из-под завалов извлечены один погибший и восемь раненых, спасатели не исключают, что в руинах остаются выжившие.