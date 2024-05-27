Жилой дом рухнул в Стамбуле

В результате падения дома в Стамбуле под завалами оказались люди. К настоящему времени из-под обломков удалось вытащить семь пострадавших.

Утром 2 июня в Стамбуле произошло обрушение жилого дома. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Происшествие случилось в западной части города в районе Кючюкчекмедже около 08:40 по местному времени.

На место ЧП выехали спасатели и пожарные.

На данный момент известно о семи пострадавших, которых удалось спасти. Всех их передали медикам. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

В настоящее время устанавливаются причины обрушения дома. Не исключается версия взрыва.