Турция закрыла пляжи для туристов из-за черепах

Некоторые прибрежные зоны для отдыха в Турции были закрыты для посещения из-за периода размножения черепах-логгерхедов.
Сообщается, что пляжи будут закрыты с мая по сентябрь в ночное время.
Туристы могут причинить вред пресмыкающимся и экологической системе. Об этом рассказал биолог, доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко.
"Рекреационная деятельность довольно часто оказывает негативное влияние на природу.Шум, свет, перемещения людей и транспорта в критически важных зонах могут оказывать беспокоящее действие на размножающихся животных, молодое потомство, создавать преграды для миграции или ухудшать качество среды"
- Николай Онистратенко
Посещение пляже в ночное время запрещено в Анталье, Мерсине, Мугле, Адане и Хатае. Нарушившим это правило придется заплатить штраф в размере $12 тыс.
Важный период в размножении черепах начинается в июле, когда вылупляются черепашата и устремляются к воде. Именно тогда туристы могут помешать этому процессу.