Турция закрыла пляжи для туристов из-за черепах

Власти Турции вынуждены были закрыть часть пляжей для посещения из-за периода размножения у краснокнижных черепах. Туристы могут помешать процессу и нанести вред экологии.

Некоторые прибрежные зоны для отдыха в Турции были закрыты для посещения из-за периода размножения черепах-логгерхедов.

Сообщается, что пляжи будут закрыты с мая по сентябрь в ночное время.

Туристы могут причинить вред пресмыкающимся и экологической системе. Об этом рассказал биолог, доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко.

"Рекреационная деятельность довольно часто оказывает негативное влияние на природу.Шум, свет, перемещения людей и транспорта в критически важных зонах могут оказывать беспокоящее действие на размножающихся животных, молодое потомство, создавать преграды для миграции или ухудшать качество среды"

- Николай Онистратенко

Посещение пляже в ночное время запрещено в Анталье, Мерсине, Мугле, Адане и Хатае. Нарушившим это правило придется заплатить штраф в размере $12 тыс.

Важный период в размножении черепах начинается в июле, когда вылупляются черепашата и устремляются к воде. Именно тогда туристы могут помешать этому процессу.