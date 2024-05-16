Вестник Кавказа

Турция вошла в тройку стран мира с чистейшими пляжами

Люди на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции в 2024 году "Голубой флаг" получили 567 пляжей, это больше, чем когда бы то ни было. Больше всего чистых пляжей Турции можно найти в Анталье. В мировом рейтинге пляжи Турции заняли третье место.

Рейтинг стран с самыми чистыми пляжами в 2024 году опубликован проектом Blue Flag ("Голубой флаг").

Всего в этом году в мире "Голубой флаг" получили свыше 5 тыс пляжных территорий. Мировым пляжным лидером стала Испания - 638 пляжей, больше всего "Голубых флагов" завоевала Валенсия. Второе место досталось Греции - 596 пляжей, из них почти сто - в Халкидики. Турция замыкает тройку лидеров, в 2024 году "Голубой флаг" будет развеваться на 567 пляжных территориях, из них 233 находятся в Анталье, 112 в Мугле, 64 в Измире. Турция в этом году увеличила число чистых пляжей с прошлого года на 16, турецкий пляжи получили рекордное количество сертификатов "Голубой флаг".

В топ-10 стран мира с чистейшими пляжами вошли также Италия, Франция, Португалия, Дания, Ирландия, Кипр и Англия.

Напомним, пляжи оцениваются по 30 критериям, в том числе по чистоте морской воды и прибрежной территории, по благоустроенности и безопасности.

В России пляжи не участвуют в проекте "Голубой флаг", но оцениваются в рамках "Синего флага".

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