Как почистить печень и вылечить герпес? Доктор Евдокименко. Ответы на вопросы

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске мы ответим на вопросы, которые поступили после первого выпуска с доктором Евдокименко. Вы узнаете, как справиться с мигренью, какие упражнения для кишечника помогут. Каков алгоритм действия при панических атаках и как правильно дышать в момент приступа. Также мы поговорим о трёх болезнях, с которыми можно справиться без лекарств и выясним, как избавиться от судорог в ногах при помощи луковой шелухи.