Названы растительные продукты-чемпионы по содержанию белка

Тем, кто по каким-то причинам отказывается от мяса и рыбы в рационе, нужно включить в меню продукты с растительным белком. Где растительного белка больше всего? Ответ дала врач.

Белок - необходимый организму нутриент, напрямую влияющий на здоровье и самочувствие, и получить его можно как из животной, так и из растительной пищи, сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Белок, он же протеин необходимый элемент для кроветворения, строения клеток и тканей, синтеза ферментов в организме. Белки важны для иммунитета и гормонального баланса, крепких мышц и хорошей усвояемости витаминов и минералов. Минздрав рекомендует мужчинам потреблять ежедневно 65-117 г белка, женщинам - 58-87 г, детям и подросткам - 36-87 г.

Растительный белок

Растительные белки выбирают те, кто не употребляет мясо по этическим соображениям, по состоянию здоровья или другим причинам. Где взять белок, если не из мяса? Растительный белок человек получает из бобовых, круп, орехов. Такие белки усваивается на 60–70% и являются «неполными» - в них нет некоторых незаменимых аминокислот, таких как триптофан, лизин и изолейцин.

Где содержится растительный белок

Источниками белка могут быть бобовые, включая фасоль, горох, нут, чечевицу, сою, маш; крупы - пшеница, гречка, овсянка, ячмень, киноа; орехи - фундук, миндаль, грецкий, кедровый и другие.

Чемпионами по содержанию протеина среди растений можно назвать:

киноа - в порции содержится 8 г;

гречка - в порции 6 г белка;

соя - до 18 г на порцию в зависимости от блюда.

Животный белок

Лучше усваивается животный белок - на 95%. Получить его можно из мяса, птицы, яиц, молочных продуктов, рыбы и морепродуктов. Животные белки - полноценные, так как содержат незаменимые кислоты, те, кто организм не может вырабатывать сам.

Оптимальный рацион должен содержать примерно поровну белков растительных и животных, заключила врач в беседе с «Доктор Питер».