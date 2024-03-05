Вестник Кавказа

Названы 7 полезных продуктов для печени

Названы 7 полезных продуктов для печени
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как поддержать здоровье печени и какие продукты включить в рацион? Профессор Бокерия дала рекомендации о полезном для печени питании.

От здоровья печени зависит состояние всего организма, это главный фильтр организма, рассказала профессор, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Ольга Бокерия.

«Печень расщепляет питательные вещества, обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов и витаминов), микроэлементов… Биохимически обрабатывает стероидные гормоны, билирубин, лекарственные вещества, алкоголь»

– Бокерия

Также печень запасает питательные вещества, витамины и минералы.

Какие продукты любит печень

По словам медика, некоторые продукты особенно полезны для здоровья печени. К таким относятся: капуста и другие крестоцветные - редька, редис, салаты, шпинат, руккола; яйца; побеги, проростки, любая молодая зелень; свекла; чеснок; лимон; жирная рыба - лососевые, сельдь, скумбрия, палтус.

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