Названы 7 продуктов, богатых флавоноидом антоциан

Природные источники антоцианов назвала терапевт. Антоцианы - полезные флавоноиды, способные помочь сохранить здоровье и защитить от болезней.

Некоторые продукты содержат такие вещества, как антоцианы, крайне полезные для здоровья. Что такое антоцианы и где их найти? Ответ дала врач-терапевт Ирина Баранова.

Антоцианы - флавоноиды, они снижают воспаление, работают как антиоксиданты, защищая от свободных радикалов, улучшают зрение, укрепляют сердце и сосуды, снижают риск различных заболеваний, в том числе рака.

Антоцианы относятся к растительным пигментам, потому искать их стоит в овощах и фруктах сине-фиолетовых оттенков. Больше всего этих флавоноидов содержат такие ягоды, как черника, черная смородина, голубика, ежевика, красный виноград, слива. Кроме того, хороший источник антоцианов - краснокочанная капуста.

«Для получения максимальной пользы от антоцианов рекомендуется включать в рацион разнообразные источники этих веществ. Ежедневное потребление ягод и фруктов, насыщенных антоцианами, поможет поддерживать общее здоровье, улучшать иммунитет и снижать риск развития хронических заболеваний»

– Баранова