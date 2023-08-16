Черчесов не подтвердил переезд в Казахстан

Станислав Черчесов не стал подтверждать какие-либо контакты с футбольной сборной Казахстана, тем более договоренность о назначении его главным тренером. По словам Черчесова, он ни с кем не связывался по этой теме.

Популярный российский тренер Станислав Черчесов опроверг сегодня информацию о договоренности с Федерацией футбола Казахстана о назначении главным тренером казахстанской сборной. Он подчеркнул, что не проводил с казахстанской стороной никаких переговоров

"Сборная Казахстана? Я ничего не знаю, ни с кем не связывался"

– Станислав Черчесов

Таким образом он отреагировал на утверждения СМИ о посещении казахстанской столицы и обсуждении возможности перехода на работу главным тренером футбольной сборной Казахстана. Напомним, что сейчас это место вакантно, поскольку в пятницу главный тренер сборной Магомед Адиев ушел в отставку.

Сейчас Станислав Черчесов свободен – в июле прошлого года он уволился с поста главного тренера футбольного клуба "Ференцварош" (Венгрия).